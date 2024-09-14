Геккі пішла в гольф, Еберг допомагає продавати панчохи. Як біатлоністки заряджаються перед сезоном

15 вересня у німецькому Дрездені відбудеться велика подія літнього біатлону – перегони Сity Biathlon. Там буде чимало зірок, а за Україну бігтиме та стрілятиме Юлія Джима.

Ми ж "пробіглися" соцмережами деяких провідних біатлоністок, подивились чим вони дихають напередодні снігового сезону. Розгледіти їх наживо складно — літній чемпіонат світу "великі" традиційно ігнорують.

Про шалену літню форму володарки кришталевого глобусу, італійки Лізи Віттоцці ми вже розповідали.

А от переможниця позаминулого сезону, Жулья Сімон, також намагається демонструвати впевненість. Аби тримати ту ж таки Віттоцці в психологічних лещатах.

Вдома у Франції, в Ансі, на фестивалі Мартена Фуркада виграла мас-старт. Випередила потужних Жюстін Бреза-Буше та Інгрід Тандреволд з Норвегії. Лу Жанмоно, другий номер світового тоталу, та його надія Софі Шово були 4-ю та 5-ю відповідно. Сімон "побила" своїх, щоб чужі боялися. Хоча, робимо знижку на літо. Зима трохи всіх підрівняє.

"Трекінгові колготки – для прогулянок лісом і більш жорстких походів" — це рекламний допис Ельвіри Еберг. Минулорічний похід для шведки був дійсно жорстким. Від вибухової атлетки, призерки ЧС, чекали злету на самі вершини. Шведки зазвичай дуже вивірено проводять міжсезоння. Що натренували - побачимо вже скоро. Розуміємо, що Ельвіра влітку не лише панчохи рекламувала.

Прагматичні німкені вже думають про олімпійський Антхольц-2026. В розлогому інтерв’ю прес-службі IBU тренер Свере Олсбю Ройзланд (чоловік відомої екс-біатлоністки) сказав – головне підтягнути молодих до Олімпіади-2026, щоб не було дисбалансу. І зробити так аби пік форми не вистрелював передчасно, в грудні. Дівчата мають бути витривалими та отримувати задоволення і в лютому, і в березні.

Команда тренується без Яніни Геттіх Вальц, яка кілька разів у сезоні настрілювала на п’єдестал. Вона готується до старту інших перегонів – материнських. А там точно треба бути в формі.

Досвідчена Франциска Пройс виграла літній чемпіонат Німеччини. А в соцмережах продемонструвала як під наглядом пса занурюється у крижану гірську воду. Мовляв, це найкращий спосіб розслаблення після важкого тренування. Титуловану біатлоністку нагородили орденом за заслуги перед Баварським краєм.

Лєна Хеккі Гросс – яскраво влетіла у світову еліту. А тепер швейцарка ще й подалась в гольф, в цьому спорті її брат. І навіть була капітаном команди на кубку Райдера! Каже, добре тренувалась, добре відпочивала, і буде дуже задоволена, якщо минулорічна казка повториться! Глобальна мета на сезон, запевняє, це стабільність.

Ліза-Тереза Хаузер, прима австрійської команди, в минулому сезоні виглядало блідо. Але міжсезоння проводить яскраво. Взяла участь у вело-тренажерному челенджі проти лижного альпініста та сноубордиста. Крутили педалі по 20 секунд – порівнювали стартову швидкість. Найбільше вподобайок біатлоністка зібрала під іншим дописом - десь на альпійських полонинах з пляшкою пива. Спортсменка рекламує безалкогольне. А робота зі спонсорами в європейських атлетів налагоджена.

Найбільш по біатлонному безтурботними виглядають світлини норвежки Марте Олсбю Ройсланд. Триразовій олімпійській чемпіонці Пекіна вже нікуди поспішати, торік вона пішла з біатлону. І сидить на березі моря з малюком на руках. Таке воно просте - зіркове життя.