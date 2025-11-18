Я була дівчиною з села: легендарна Нойнер на початку кар'єри лякалася слави

Багаторазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з біатлону Магдалена Нойнер розповіла, що її лякала популярність під час спортивної кар'єри.

Її слова цитує Ski-nordique.net.

"Мушу сказати, що мені не подобається бути в центрі уваги. Гадаю, я з часом це зрозуміла. Коли я стала помітною у 19 років, я була простою дівчиною з баварського села. Абсолютно звичайною. Я не мала жодного уявлення, що відбувається у світі. Я трохи подорожувала, але була абсолютно не обізнаною з тим, що існує десь ще. Ця зростаюча популярність мене лякала. Я отримувала величезну кількість запитів на автографи", – сказала Нойнер.

Вона дякує тим, хто й досі їй надсилає листи для підпису, але пригадує той час із тривогою.

"Незважаючи на всі мої зусилля покращити ситуацію, надсилання цих листівок мене травмувало. Було так багато листів! Я пам'ятаю, як сиділа у саду з другом та всією родиною, і ми відкривали листи один за одним. З одного боку, я неймовірно вдячна, що люди досі пишуть мені через 13 років після завершення моєї кар'єри, але з іншого боку, у мене досі мурашки по шкірі", – додала 38-річна Магдалена.

Нойнер тричі ставала переможницею загального заліку Кубку світу, дванадцять разів вигравала золоті нагороди на чемпіонатах світу, а також здобула дві золоті медалі Олімпійських ігор. Влітку 2012 року завершила кар'єру в 25-річному віці.