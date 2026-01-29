Легендарна Нойнер пригадала, чому завершила кар'єру в 25-річному віці

Багаторазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з біатлону Магдалена Нойнер розповіла, що завершила кар'єру в 25 років, адже вже певний період відчувала, що має піти.

Її слова цитує Sport.de.

"Для мене це був процес. Задовго до завершення моєї кар'єри я відчула, що якийсь розділ добігає кінця. Рупольдінг був емоційною кульмінацією, і я знала: більше, інтенсивніше вже не буде. Я хотіла зупинитися, поки ще була у своїй шкірі, з радістю, гордістю та без гіркоти", – сказала вона.

Біатлоністка завершила кар'єру після ЧС-2012 у Рупольдингу, на якому завоювала 2 золота, срібло та бронзу.

Нойнер тричі ставала переможницею загального заліку Кубку світу, дванадцять разів вигравала золоті нагороди на чемпіонатах світу, а також здобула дві золоті медалі Олімпійських ігор.

Вона також похвалила Селіну Гротіан та Юлію Таннхаймер – головних молодих зірок німецької збірної.

"Обидві мають величезний потенціал. Я б порадила їм не поспішати і не намагатися виграти все занадто рано. Найбільшою помилкою було б занадто зациклюватися на результатах або дозволяти зовнішнім факторам керувати собою. Важливо залишатися вірним собі, розвивати власний стиль і мислити довгостроково", – додала Магдалена.

