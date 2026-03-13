Вовчинський: Я програв "золото" Паралімпіади-2026 сьогодні
Парабіатлоніст Григорій Вовчинський розчарований результатом у спринт-персьюті в класі стоячи на Паралімпійських іграх 2026, де він здобув "срібло".
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Я програв "золото" сьогодні. Програв "золото" для України, своє "золото", "золото" команди, тренера. Блін, це була переможна гонка.
Я щиро перепрошую, відпрацював на 90%. У професійному спорті треба йти до кінця. Але, як казала моя дружина, ще спробуєш через чотири роки. Я ще молодий, у мене повно сил, повно енергії", – сказав атлет.
Біатлоніст пояснив свою помилку перед фінішом.
"Чому виникла помилка? Я повернувся, бо мені крикнули, що там суперник. Я зробив вхід на спуску, там було три-чотири секунди [переваги], я розштовхався ногами, але зробив цей поворот. Мені потрібно було просто працювати до кінця, це була б золота нагорода. Помилки – це важливо для всіх, але цей час повернути не можна. Шкодую за цей момент. Потрібно працювати до кінця, потім повертатись. До кінця, потім вже дивитись [де суперник]. Я помилився", – розповів Вовчинський.
Напередодні свою третю нагороду на Іграх виборов Тарас Радь. Також Олександр Казік та Анатолій Ковалевський здобули подвійний подіум