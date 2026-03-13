Вовчинський: Я програв "золото" Паралімпіади-2026 сьогодні

Парабіатлоніст Григорій Вовчинський розчарований результатом у спринт-персьюті в класі стоячи на Паралімпійських іграх 2026, де він здобув "срібло".

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я програв "золото" сьогодні. Програв "золото" для України, своє "золото", "золото" команди, тренера. Блін, це була переможна гонка.

Я щиро перепрошую, відпрацював на 90%. У професійному спорті треба йти до кінця. Але, як казала моя дружина, ще спробуєш через чотири роки. Я ще молодий, у мене повно сил, повно енергії", – сказав атлет.