Подружжя парабіатлоністів Буй і Вовчинського розповіли про взаємну підтримку на Паралімпіаді-2026

Микола Літвінов — 14 березня 2026, 01:00
Подружжя парабіатлоністів Буй і Вовчинського розповіли про взаємну підтримку на Паралімпіаді-2026
Григорій Вовчинський та Ірина Буй
Подружжя українських парабіатлоністів Ірини Буй і Григорія Вовчинського поділилося деталями своєї спільної підготовки після здобуття срібних нагород у спринті-персьюті на Паралімпійських іграх-2026.

Їхні слова передає Суспільне Спорт.

Ірина зазначила, що чоловік підтримує її від самого початку та вірить у її здібності.

"Чоловік зі мною на моєму шляху від самого початку, і я сподіваюся, що до самого закінчення. Це моя найбільша, колосальна підтримка. Він мене завжди приймав, любив і знав, що я можу".

Зі свого боку, Вовчинський висловив захоплення дружиною та пояснив, що вони постійно разом проходять підготовку до наступних змагань, психологічно підтримуючи один одного.

"Я обожнюю Ірину, її любов до спорту, працю та відповідальність. Вона дуже сильно переживала. Зробила у перший день все, що могла, тренувалася гарно, але засмутилася – не було подіуму. Потім індивідуальна гонка також: по три промахи у неї, в мене.

Але ми постійно з нею працюємо та ділимося досвідом. Постійно вона мене запитує: як працювати, який вітер, як пристрілюватися. Я їй допомагав і в перший день, і в другий. І сьогодні, щоб вона була спокійна, аби працювала впевнено".

Нагадаємо, у фіналі жіночого спринту-персьюту в класі стоячи Ірина Буй виборола срібну медаль, поступившись 17,7 секунди канадці Наталі Вілкі.

Паралельно у чоловічій гонці Григорій Вовчинський також став срібним призером, пройшовши вогневі рубежі без хиб та програвши на фініші 0,2 секунди представнику Китаю Цзяюню Цаї.

