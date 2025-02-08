Українці завоювали чотири медалі у спринті чемпіонату світу з парабіатлону

У Словенії продовжується чемпіонат світу з парабіатлону, де беруть участь українські спортсмени.

Так, за підсумками спринту-пасьюту в класі сидячі, бронзову нагороду здобув Олександр Алексик. Біатлоніст на останньому колі програвав 11 секунд американцю Аарону Піке, проте зміг вибороти місце на подіумі.

Окрім того, українці здобули три медалі спринту у класі стоячі. Жіночий заїзд виграла Олександра Кононова, а Ірина Буй посіла друге місце.

Серед чоловіків у своєму класі перемогу здобув Григорій Вовчинський фінішувавши із результатом (0+0) 12:09,7.

Результати спринту-пасьюту в класі сидячі:

1. Цзису Лю (0+1) 12:01,1

2. Менгтао Лю (0+2) +14,6

3. Олександр Алексик (0+0) +31,5

4. Аарон Піке (2+0) +35,1

5. Єрбол Хамітов (0+1) +49,8

6. Василь Кравчук (0+1) +53,2

Результати спринту-пасьюту у класі стоячи:

Жінки:

1. Олександра Кононова (1+0) 13:14,8

2. Ірина Буй (0+0) +17,8

3. Чжицин Чжао (1+2) +43,5

...

7. Людмила Ляшенко (3+1) +1:52,1

9. Богдана Конашук (1+2) +2:59,3

Чоловіки:

1. Григорій Вовчинський (0+0) 12:09,7

2. Марко Майєр (1+0) +2,5

3. Марк Арендз (0+1) +9,7

...

8. Сергій Романюк (1+1) +1:14,6

9. Серафим Драгун (2+2) +1:20,4

10. Назар Шевчик (1+2) +1:35,7

11. Дмитро Середа (0+0) +1:47,2

Раніше повідомлялось, що IBU проведе біатлонний фестиваль у Мюнхені, на якому візьмуть участь парабіатлоністи.