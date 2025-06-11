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Визначився офіційний транслятор молодіжного Євро-2025 в Україні

Олег Дідух — 11 червня 2025, 14:43
Визначився офіційний транслятор молодіжного Євро-2025 в Україні

Медіасервіс MEGOGO буде офіційним телетранслятором молодіжного Євро-2025 (U-21) на території України. Всі поєдинки турніру компанія покаже на власній ОТТ-платформі.

Вибрані ігри турніру також транслюватимуть телеканал MEGOGO СПОРТ та Суспільне.

Суспільне транслюватиме:

  • Усі матчі молодіжної збірної України на груповому етапі;
  • Два вибрані чвертьфінали (один з них за участі збірної України, в разі проходу нашої команди);
  • Обидва півфінали та фінал

Розподіл матчів Євро-2025 (U-21):

Нагадаємо, Євро-2025 (U-21) стартує у середу, 11 червня.

Збірна України проведе перший поєдинок на молодіжному Євро-2025 уже завтра, 12 червня. Підопічні Унаї Мельгоси гратимуть проти однолітків із Данії. Також на груповому етапі суперниками українців будуть Фінляндія та Нідерланди.

Нагадаємо, що за перемогу на чемпіонаті Європи-2025 U-21 боротимуться 16 команд, розділених на чотири квартети. Фінальний поєдинок ЧЄ заплановано на 28 червня.

Megogo Суспільне Євро-2025 U-21

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