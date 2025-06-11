Визначився офіційний транслятор молодіжного Євро-2025 в Україні
Медіасервіс MEGOGO буде офіційним телетранслятором молодіжного Євро-2025 (U-21) на території України. Всі поєдинки турніру компанія покаже на власній ОТТ-платформі.
Вибрані ігри турніру також транслюватимуть телеканал MEGOGO СПОРТ та Суспільне.
Суспільне транслюватиме:
- Усі матчі молодіжної збірної України на груповому етапі;
- Два вибрані чвертьфінали (один з них за участі збірної України, в разі проходу нашої команди);
- Обидва півфінали та фінал
Розподіл матчів Євро-2025 (U-21):
Нагадаємо, Євро-2025 (U-21) стартує у середу, 11 червня.
Збірна України проведе перший поєдинок на молодіжному Євро-2025 уже завтра, 12 червня. Підопічні Унаї Мельгоси гратимуть проти однолітків із Данії. Також на груповому етапі суперниками українців будуть Фінляндія та Нідерланди.
Нагадаємо, що за перемогу на чемпіонаті Європи-2025 U-21 боротимуться 16 команд, розділених на чотири квартети. Фінальний поєдинок ЧЄ заплановано на 28 червня.