Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Відомо, хто представить Україну у жіночій естафеті на Кубку світу в Нове-Мєсто

Денис Шаховець — 8 березня 2025, 19:30
Відомо, хто представить Україну у жіночій естафеті на Кубку світу в Нове-Мєсто
Христина Дмитренко та Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц ексклюзивно для "Чемпіона" повідомив склад на естафету в межах етапу Кубку світу в Нове-Мєсто.

У кінцевій дисципліні сьомого етапу Кубку світу виступлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Щодо розстановки по етапах, то Дмитренко буде стартером, Джима та Городна виступлять відповідно на другому та третьому етапах, а Меркушина виконуватиме роль фінішерки.

Жіноча естафета відбудеться в неділю, 9 березня. Початок запланований на 17:45 за Києвом.

Нагадаємо, в гонці переслідування Джима фінішувала 25-ю, а Дмитренко посіла 30 місце.

Юлія Джима Кубок світу з біатлону Нове Место Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина Микола Зоц ексклюзив

Юлія Джима

Джима та Дмитренко фінішували у тридцятці кращих гонки переслідування в Нове-Мєсто
Нове-Мєсто. Тандреволд виграла жіночий спринт, українки поза чільною двадцяткою
Нове-Мєсто. Жіночий спринт: Як це було
Через спеку організатори спринту в Нове-Мєсто знову змінили правила: як стартуватимуть українки
Визначився склад збірної України на жіночий спринт у Нове Место

Останні новини