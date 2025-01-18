Кінаш пропустив спринт на Універсіаді-2025: відома причина

На Всесвітній Універсіаді 2025, що проходить в італійському Турині, у чоловічій спринтерській гонці, де українець Богдан Борковський став бронзовим призером, не зміг вийти на старт інший наш земляк Степан Кінаш.

Як повідомив біатлоніст у коментарі "Чемпіону", в нього діагностували отруєння.

"Універсіада для мене, швидше за все, завершена. Але, можливо, ще буде шанс потрапити до масстарту. Точних планів куди вирушу після Універсіади ще не знаю, але треба їхати тренуватись туди є сніг", – сказав біатлоніст.

На Універсіаді в Турині Степан Кінаш провів одну гонку – коротку індивідуальну на 15 км. У фінішному протоколі він посів 20-ту підсумкову позицію.

У календарі змагальної програми ще є гонки переслідування та масстарти. Через пропуск сьогоднішньої гонки Кінаш вимушений пропустити й переслідування, оскільки відбором для персьюту слугував саме спринт.

Раніше в коментарі "Чемпіону" лідер української команди на Універсіаді Богдан Борковський повідомив, що він разом з партнером по команді Сергієм Супруном завершать виступи на студентських змаганнях раніше, адже поїдуть змагатися на юніорський чемпіонат Європи.

Нагадаємо, раніше 22-річний Степан Кінаш переніс операцію на серці.