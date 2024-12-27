Цимбал фінішував першим на гонці переслідування чемпіонату України з біатлону

Сьогодні, 27 грудня, на чемпіонаті України з біатлону, що проходить у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів, відбулася чоловіча гонка переслідування.

Першим до фінішу прийшов Богдан Цимбал, його результат 32:19,6.

На чотирьох вогневих рубежах він допустив два промахи. Друге місце з відставанням у понад 32 секунди посів Руслан Ткаленко. Трійку лідерів замкнув Степан Кінаш, який відстав від суперників на 1 хвилину та 20 секунд.

Зазначимо, що сьогодні не стартували Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Артем Прима та Денис Насико. Загалом не стартувало вісімнадцять біатлоністів.

Чемпіонат України з біатлону. Чоловіча гонка переслідування:

Нагадаємо, раніше Борковський став чемпіоном України у спринті. А у змінній естафеті перемогу здобули Прима та Петренко.