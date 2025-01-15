Чемпіон Універсіади-2025 Борковський: Дякую президенту IBU за підтримку України

Український біатлоніст Богдан Борковський, який напередодні виграв золоту медаль на Універсіаді-2025, розповів про зустріч із президентом Міжнародного союзу біатлоністів IBU Олле Далліном. Шведський очільник міжнародної федерації та сумський атлет зробили спільне фото.

Новоспечений чемпіон Універсіади-2025 дав ексклюзивний коментар "Чемпіону".

"Особисто з ним (Олле Далліном – прим.) вперше зустрівся. Радий, що є змога отримувати привітання від таких людей. Вчора він привітав мене після гонки, сказав, що я молодець. Бачу його вже не вперше, знаю його, а також те, що він сильно підтримує Україну. І за це я йому вдячний", – відзначив Борковський.

Богдан Борковський та Олле Даллін

За словами 20-річного біатлоніста, після перемоги він отримав масу вітань.

"Справді, весь день отримував привітання, я завжди намагаюсь відповісти кожному, хто мене підтримує. Дякую всім уболівальникам, які вірять у спортсменів та підтримують їх", – сказав володар золотої нагороди.

Борковський також повідомив, що він не стартуватиме у змішаній естафеті на Універсіаді, а натомість планує брати участь у спринті та гонці переслідування. А в естафеті Україну представить Сергій Супрун.

Нагадаємо, 14 січня, у перший день Всесвітньої Універсіади, студент Сумського державного університету Богдан Борковський здобув перемогу в індивідуальній гонці на 15 кілометрів.