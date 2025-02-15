Мандзин: Хочеш бути сильним – тягнись за сильнішими

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свій дебют на чемпіонаті світу з біатлону.

Спортсмен поспілкувався із Суспільним.

"Знаєте, я завжди ставлю собі в голові: якщо хочеш бути сильнішим — тягнися за сильнішими. Завжди конкуруй з сильнішими. Навіть якщо фізично слабший, але духом будеш на рівні з ними, то різниця у фізичному стані компенсується.

Звісно, я хочу бути кращим, щоб тягнулись до мене. Зараз мені потрібно все для цього робити та працювати, дуже сильно хотіти й трішки мріяти", – розповів Мандзин.