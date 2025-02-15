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Чемпіон Біатлон

Мандзин: Хочеш бути сильним – тягнись за сильнішими

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 14:51
Мандзин: Хочеш бути сильним – тягнись за сильнішими
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свій дебют на чемпіонаті світу з біатлону.

Спортсмен поспілкувався із Суспільним.

"Знаєте, я завжди ставлю собі в голові: якщо хочеш бути сильнішим — тягнися за сильнішими. Завжди конкуруй з сильнішими. Навіть якщо фізично слабший, але духом будеш на рівні з ними, то різниця у фізичному стані компенсується.

Звісно, я хочу бути кращим, щоб тягнулись до мене. Зараз мені потрібно все для цього робити та працювати, дуже сильно хотіти й трішки мріяти", – розповів Мандзин.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться спринт чемпіонату світу з біатлону. Раніше спортсмен представляв збірну України лише на етапах Кубку світу.

Початок гонки заплановано на 16:05 за київським часом. На сайті "Чемпіон" доступна текстова онлайн-трансляція заїзду.

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