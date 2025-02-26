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Тренер збірної Латвії, який побив підопічного, подав у відставку

Олег Дідух — 26 лютого 2025, 14:29
Тренер збірної Латвії, який побив підопічного, подав у відставку
Ілмарс Бріціс
instagram.com/ilmarsbricis

Головний тренер чоловічої збірної Латвії з біатлону Ілмарс Бріціс подав у відставку.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Латвії.

Нагадаємо, нещодавно лідер збірної Латвії Андрейс Расторгуєвс звинуватив Бріціса у тому, що тренер побив його під час чемпіонату світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде. Спортсмен заявив, що більше не працюватиме з командою, якщо тренер не покине свою посаду.

При цьому, Расторгуєвс за станом здоров’я не зможе продовжити виступи у поточному сезоні. У нього перелом носа та серйозна травма плеча.

"25 лютого Ілмарс Бріціс подав у відставку з посади тренера збірної, подавши заяву про звільнення. Про це поінформовані Латвійський олімпійський комітет і Міжнародний союз біатлоністів.

ЛФБ веде переговори із залученими до конфлікту сторонами про можливе вирішення ситуації – з метою забезпечити участь латвійської збірної з біатлону в змаганнях усіх рівнів у поточному і наступних сезонах", – сказано в заяві ЛФБ.

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