У нього нестабільний ментальний характер: латвійська біатлоністка не підтримала Растроргуєвса

Латвійська біатлоністка Байба Бендіка не вважає свого колегу Андрейса Растрогуєвся правим у конфлікті з головним тренером команди Ілмарсом Бріцісом. 36-річний Расторгуєвс звинуватив тренера в побитті. Ілмарс – чоловік Бендіки.

Про це вона написала у себе в Instagram.

"Того ранку Андрейс заявив, що його лижі викрав представник сервісної команди, що шокувало всю команду, адже всі добре знають, що всі лижі, по-перше, є власністю Fischer, а не самого Андреса, а по-друге, чому через рік хтось виявив би, що щось зникло?!

Але, оскільки всій команді вже багато років відомий ментально нестабільний характер цього спортсмена, ця "намріяна" вночі інформація була сприйнята як невдала шутка та передзмагальний стрес.

Однак після успішного старту команди до вечора пролунало кілька звинувачень, і Ілмарс, як завжди, як представник команди, взявши на собі хвилю гніву від Андрейса за ці вигадки та вимагав негайно вибачитися перед командою.

Хоча Ілмарс не дозволивши подальшої дискусії з Андрейсом дійти до неадекватної, Андрейс відреагував на це агресивно та напавши на Ілмарса, який інстинктивно захищався від цієї атаки. Зважаючи на все, ситуація була перебільшена з іншого боку, щоб відвернути увагу від справжньої причини інциденту.

Таким чином, видно іскажень фон конфлікту, а дії Ілмарса я бачу як захист сім'ї та команди", – написала Бендіка.

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