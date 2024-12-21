Біланенко зупинився за крок від подіуму масстарту на Юніорському кубку IBU

Український біатлоніст Олександр Біланенко фінішував четвертим у масстарті-60 на другому етапі Юніорського кубку IBU в швейцарському Гомсі. Допустившись лише одного промаху, українець на 13 секунд відстав від італійця Мікеле Каролло, який фінішував третім.

Ще два представники України, Богдан Борковський та Сергій Супрун, також заїхали у топ-20. Дмитро Крюков опинився поза заліковою зоною.

Перемогу здобув італієць Фелікс Ратшіллер, який на 6 секунд випередив француза Гійома Пуаро.

Підсумкові результати:

1. Фелікс Ратшіллер (Італія) (0+0+0+1) 34:02,0

2. Гійом Пуаро (Франція) (0+0+1+1) +6,0

3. Мікеле Каролло (Італія) (3+0+0+0) +34,9

4. Олександр Біланенко (Україна) (0+1+0+0) +47,9

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12. Богдан Борковський (Україна) (1+1+0+1) +1:29,1

18. Сергій Супрун (Україна) (2+1+0+1) +2:19,4

30. Михайло Хміль (Україна) (2+2+2+1) +3:20,1

58. Дмитро Крюков (Україна) (2+1+5+1) +9:34,6

Вчора у спринті Біланенко посів лише 40 місце.