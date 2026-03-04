Українка Хміль посіла 16 місце у спринті на ЮЧС-2026

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбулася спринтерська гонка серед дівчат у віковій категорії U-19.

Україну в спринті представили три біатлоністки: Аліна Хміль, Христина Руда та Софія Свистун. На гонку була заявлена Вікторія Хвостенко, але вона не вийшла на старт. Загалом до стартового списку потрапили 116 юних спортсменок.

Найкращий результат серед українок показала Хміль, яка з чотирма штрафними колами фінішувала 16-ю.

Руда з двома промахами була близькою до топ-20, але у підсумку посіла 24-те місце. Софія Свистун, яка не закрила лише одну мішень, завершила гонку 34-ю.

Чемпіонкою світу у спринті стала Міхаела Стракова зі Словаччини. Вона продемонструвала ідеальну стрільбу та на 12 секунд випередила норвежку Ганну Вольстад. Представниця Австрії Селіна Ганнер здобула бронзову медаль.

Юніорський ЧС-2026 з біатлону. Спринт, дівчата

1. Міхаела Стракова (Словаччина, 0+0) 17:02.5

2. Ганна Вольстад (Норвегія, 0+1) +12.3

3. Селіна Ганнер (Австрія, 0+1) +18.3

...

16. Аліна Хміль (Україна, 3+1) +1:39.5

24. Христина Руда (Україна, 1+1) +2:16.1

34. Софія Свистун (Україна, 1+0) +2:32.8

Вікторія Хвостенко (Україна) – не стартувала

Також сьогодні, 4 березня, в Арбері у спринті змагатимуться дівчата віком до 21 року. Початок гонки за участі чотирьох українок запланований на 15:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що українка Вікторія Хвостенко стала бронзовою призеркою ЧС в індивідуальній гонці.