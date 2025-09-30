Це для мене найбільший стимул: Валерія Дмитренко – про цілі на наступний сезон

27-річна українська біатлоністка Валерія Дмитренко, яка проводить дебютний підготовчий сезон у складі команди А жіночої збірної України, назвала мету на наступний сезон.

Про завдання вона розповіла у коментарі Суспільне Спорт.

"Мета – пройти відбір на Кубок світу і там стабільно бути. І у результаті бути тією дівчиною, що бігтиме в естафетній четвірці. Це для мене найбільший стимул, щоб працювати", – зазначила Валерія.

Зазначимо, що за шість років виступів у дорослому біатлоні Дмитренко не мала жодного старту на рівні Кубку світу – виступала лише на етапах Кубку IBU.

Тепер же спортсменка – серед вісімки біатлоністок, які готуються до сезону в основній команді і бореться за місце на етапах Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що біатлоністи збірної України Дмитро Підручний і Тарас Лесюк ймовірно візьмуть участь у змаганнях з літнього біатлону Loop One Festival, які відбудуться 18-19 жовтня в німецькому Мюнхені під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).