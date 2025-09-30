Відомо, хто може представити Україну на відкритті біатлонного сезону в Німеччині

Біатлоністи збірної України Дмитро Підручний і Тарас Лесюк ймовірно візьмуть участь у змаганнях з літнього біатлону One Loop Festival, які відбудуться 18-19 жовтня в німецькому Мюнхені під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Про це повідомили джерела "Чемпіона" у збірній України.

Також вже відомо, що участь у міжнародних змаганнях братимуть 60 учасників – чоловіки та жінки. Вони розіграють нагороди в суперспринті. Представництво країн буде залежати від квот, які розподіляються згідно з позицією в Кубку націй за результатами сезону-2024/25.

Українські жіноча та чоловіча збірна посіли 8 місця, тому мають право заявити на гонку 3 учасників. Команди, які перебувають вище в заліку (1-5 місця) можуть делегувати 4-х атлетів. Також 6-х учасників IBU може запросити за системою wild card.

Нагадаємо, раніше біатлоніст збірної України Віталій Мандзин повідомив, що не планує брати участь у змаганнях в Мюнхені.

Список учасників мюнхенських перегонів ще не опубліковано. Раніше організатори анонсували участь лідерки сезону-2024/25 німкені Франциски Пройс, а також представниці Франції Лу Жанмонно, яка має другу позицію у світовому рейтингу.

У чоловічих змаганнях очікується участь переможця минулого сезону норвежця Стурли Легрейда, а також лідера французької команди Еріка Перро. Раніше в анонсі Міжнародного союзу біатлоністів йшлося про участь топ-біатлоністів Німеччини, Франції, Норвегії, Італії та інших країн.

У міжнародній федерації ці змагання називають відкриттям біатлонного сезону-2025/26.

Нагадаємо, Підручний та Лесюк у серпні стартували у престижних міжнародних змаганнях Blink Festival, а Віталій Мандзин та Юлія Джима були учасниками гонки City Biathlon у Німеччині.