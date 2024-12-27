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Без Фогт і австрійців: у складі учасників Різдвяної гонки відбулися зміни

Олег Дідух — 27 грудня 2024, 19:55
Без Фогт і австрійців: у складі учасників Різдвяної гонки відбулися зміни
Анна Вайдель
instagram.com/annaweidel

За день до старту біатлонної Різдвяної гонки-2024 у складі учасників знаменитих шоу-змагань відбулося декілька суттєвих змін.

Про це повідомляє пресслужба World Team Challenge.

Не зможе взяти участь у Різдвяній гонці Ванесса Фогт. Замість неї у складі команди Німеччина-1 у парі з Юстусом Штреловим побіжить Анна Вайдель.

Через хворобу не вийде на старт австрійський дует Анна Гандлер/Сімон Едер. Замість них участь у перегонах візьмуть словенці – Полона Клеменчич і Яков Фак.

Нагадаємо, Різдвяна гонка-2024 відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні "АуфШальке" у суботу, 28 грудня. Масстарт розпочнеться о 19:00 за київським часом, гонка переслідування – о 20:20. Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

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