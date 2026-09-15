Визначилася перша пара учасників Різдвяної гонки-2026

Німецькі біатлоністи Юстус Штрелов і Яніна Геттіх-Вальц виступлять на Різдвяній гонці (World team challenge) 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

Штрелов і Геттіх-Вальц стали першою парою учасників Різдвяної гонки. Решта учасників буде оголошена згодом.

Різдвяна гонка – виставкова шоу-гонка, яка проходить щороку напередодні Нового року в німецькому Гельзенкірхені. Зона старту/фінішу та стрільбище розташовується на футбольному стадіоні "Ауф Шальке".

У 2026 році гонка пройде 30 грудня. Це буде 23-й розіграш цього змагання. Саме Штрелов і Геттіх-Вальц є чинними переможцями Різдвяної гонки. Минулого року вони випередили французький дует Фаб'єн Клод/Лу Жанмонно.