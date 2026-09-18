Названо другу пару учасників Різдвяної гонки-2026

Бельгійські біатлоністи Флоран Клод і Лотте Лі виступлять на Різдвяній гонці 2026 року (World team challenge).

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Таким чином, Клод і Лі стали другим дуетом, який візьме участь у Різдвяній гонці-2026. Три дні тому було оголошено про участь німецького дуету Юстус Штерлов/Яніна Геттіх-Вальц.

Різдвяна гонка – виставкова шоу-гонка, яка проходить щороку напередодні Нового року в німецькому Гельзенкірхені. Зона старту/фінішу та стрільбище розташовується на футбольному стадіоні "Ауф Шальке".

У 2026 році гонка пройде 30 грудня – на декілька днів пізніше, ніж зазвичай. Одразу після цього біатлоністи відправляться на четвертий етап Кубку світу в словенській Поклюці, який розпочнеться 2 січня.