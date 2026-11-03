Визначилася ще одна пара учасників Різдвяної гонки-2026

Ще однією парою учасників біатлонної Різдвяної гонки-2026 (World team challenge) став німецький дует Філіпп Наврат/Ванесса Фогт.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Наврат і Фогт стали п'ятим дуетом, про чию участь у Різдвяній гонці-2026 оголосили. Раніше вже було оголошено про виступ у змаганнях іншого німецького дуету, Юстус Штерлов/Яніна Геттіх-Вальц, а також бельгійців Флорана Клода та Лотте Лі, фінів Суві Мінккінен і Теро Сеппали, а також французів Лу Жанмонно та Фаб'єна Клода.

Різдвяна гонка – виставкова шоу-гонка, яка проходить щороку напередодні Нового року в німецькому Гельзенкірхені. Зона старту/фінішу та стрільбище розташовується на футбольному стадіоні "Ауф Шальке".

У 2026 році гонка пройде 30 грудня – на декілька днів пізніше, ніж зазвичай. Одразу після цього біатлоністи відправляться на четвертий етап Кубку світу в словенській Поклюці, який розпочнеться 2 січня.