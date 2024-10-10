Команда до успіху везе: тренери норвезької збірної відкрили таємниці нової філософії dream team

Норвезька чоловіча біатлонна команда дедалі більше домінує у світовому біатлоні. Перших п’ять позицій загального заліку Кубку світу – це важковимовні зіркові скандинавські прізвища. І чим далі – таких стає більше.

Чимало вболівальників бурчать, мовляв, домінація "норгів" вбиває інтригу у чоловічому біатлоні. Але норвезькі тренери Егіль Крістінансен та Зігфрід Мазе жартують, мовляв, нам своє робити. Про командну психологію наставники розповіли в інтерв’ю пресслужбі Міжнародного союзу біатлоністів.

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Командний Павербанк для Йоганеса Бо

"Все починається командою і нею все закінчується", – переконаний Зігфрід Мазе, нинішній тренер норвежців, який свого часу тренував світову зірку – француза Мартена Фуркада.

"Ми вносимо певні нюанси в стрілецьку та лижну підготовку, але всі зміни відбувають тоді, коли хлопці працюють саме в команді. Всі наші молоді атлети знають, що коли ти працюєш в команді з Йоганесом Бо чи Тар'єй Бо – тоді вони прогресують", – розповідає відомий фахівець.

Окрім того, вважає тренер, команда молоді в команді з зірками дає і зворотний ефект – зухвалі новачки вносять свіжий струмінь, кидають виклик статусним біатлоністам та чемпіонам і змушують їх бути в постійному тонусі.

Ти біатлоніст, а не стріляючий лижник!

Щоб вибудувати дієву командну систему витратили кілька років, каже тренер Егле Крістіансен.

"Від початку нашої роботи було не все так просто, адже саме тоді завершували кар’єру лідери Еміль Свендсен, Уле Ейнар Бьорндален. Нам був потрібен час, щоб вибудувати практично з нуля щось ефективне та зрозуміле для всіх".

Крістіансен згадує: до того як прийти в біатлон – нічого про нього не знав. Але вважає це перевагою, оскільки йому не доводиться копирсатися в минулому, тож він був зосереджений лише на майбутньому.

"Це дозволяє краще концентруватися на новому сезоні, а не на тому, що вже було зроблено раніше", – запевняє норвезький коуч.

За словами Мазе, головним його завданням після приходу на посаду тренера була зміна філософії атлетів.

"Я мав навчити їх думати як біатлоністи, а не як лижники, які стріляють. Рік або й два пішло на те аби хлопці почали мислити як біатлоністи. Ми працюємо окремо над стрільбою і лижною підготовкою, але розуміємо, що ці процеси впливають один на одного", – розмірковує наставник.

Мотивація бути найкращими, за словами Мазе, живить норвезьку команду.

"Вони завжди хочуть бути на найвищому рівні. Вони знають, що їхні суперники вдосконалюються, і це їх мотивує".

Тренер Крістіансен у цьому контексті згадує історію:

"Я пам'ятаю, як два роки тому Йоганнес Бо провів дуже хороший сезон. Він прийшов до мене з питанням: що нам тепер робити, щоб стати ще кращими? Я відповів, що мета – зберегти цей рівень, і ніхто у світі не зможе тебе перевершити! Це дуже складно".

Один підеш швидко, а разом – далеко

Незмінний успіх норвезької команди залежить не лише від тренерів чи їх методів підготовки, а й від самих атлетів, – вважає Крістіансен.

"Командний дух дуже важливий від самого початку тренувального сезону і до кінця змагань. Я бачу, як ці хлопці веселяться, як їм подобається бути разом у дорозі. Якщо ми так багато разом, нам потрібно бути такими".

Зігфрід Мазе солідарний з колегою щодо сили командного духу.

"У нас є сила в команді, тому що в них є можливість іноді побути на самоті, а коли ми повинні бути разом, то ми разом. Це не так, що один тренується тут, інший там, а ми збираємося разом лише на обід. Це хороший баланс, який сприяє успіху. Взагалі, коли ти сам – ти йдеш швидше, а коли разом – то ти йдеш далі".