Збірна України повернула квоту на наступний сезон Кубку світу
За чоловічу збірну України наступного сезону Кубка світу з біатлону знову зможе виступати п'ять спортсменів.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
На завершальному етапі Кубку світу, що стартував у Голменколлені, відбулась спринтерська гонка. Це був останній старт сезону, який йшов в залік Кубку націй (враховуються лише спринти, індивідуальні гонки та естафети).
За підсумками сезону-2024/25 чоловіча команда набрала 6382 очки та посіла восьме місце. У порівнянні з попереднім сезоном "синьо-жовті" піднялись на три позиції.
Потрапляння у десятку найкращих дозволило збірній України відновити квоту у п’ять біатлоністів у чоловічих особистих змаганнях.
Переможцем стала команда Франції, яка випередила Бельгію на 160 балів.
Залік Кубку націй (чоловіки)
- Франція – 9002 очок
- Норвегія – 8842
- Швеція – 7862
- Німеччина – 7689
- Італія – 6776
- Швейцарія – 6737
- Чехія – 6493
- Україна – 6382
- Словенія – 6320
- Фінляндія – 6095
Жіноча команда також покращила свої позиції, завершивши сезон на восьмому місці. Українки піднялися на один рядок, порівняно з попереднім сезоном та зберегли квоту у 5 біатлоністок на наступний сезон.
Залік Кубку націй (жінки)
- Франція – 9060 очок
- Швеція – 8146
- Німеччина – 8051
- Норвегія – 7967
- Швейцарія – 7066
- Італія – 6758
- Австрія – 6522
- Україна – 6124
- Чехія – 6018
- Фінляндія – 5782
Чоловіча гонка переслідування за підсумками спринту відбудеться у суботу, 22 березня. Початок заплановано на 14:45 за Києвом.