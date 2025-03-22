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Збірна України повернула квоту на наступний сезон Кубку світу

Олександр Булава — 22 березня 2025, 00:44
Збірна України повернула квоту на наступний сезон Кубку світу
Дмитро Підручний
Getty Images

За чоловічу збірну України наступного сезону Кубка світу з біатлону знову зможе виступати п'ять спортсменів.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На завершальному етапі Кубку світу, що стартував у Голменколлені, відбулась спринтерська гонка. Це був останній старт сезону, який йшов в залік Кубку націй (враховуються лише спринти, індивідуальні гонки та естафети).

За підсумками сезону-2024/25 чоловіча команда набрала 6382 очки та посіла восьме місце. У порівнянні з попереднім сезоном "синьо-жовті" піднялись на три позиції.

Потрапляння у десятку найкращих дозволило збірній України відновити квоту у п’ять біатлоністів у чоловічих особистих змаганнях.

Переможцем стала команда Франції, яка випередила Бельгію на 160 балів.

Залік Кубку націй (чоловіки)

  1. Франція – 9002 очок
  2. Норвегія – 8842
  3. Швеція – 7862
  4. Німеччина – 7689
  5. Італія – 6776
  6. Швейцарія – 6737
  7. Чехія – 6493
  8. Україна – 6382
  9. Словенія – 6320
  10. Фінляндія – 6095

Жіноча команда також покращила свої позиції, завершивши сезон на восьмому місці. Українки піднялися на один рядок, порівняно з попереднім сезоном та зберегли квоту у 5 біатлоністок на наступний сезон.

Залік Кубку націй (жінки)

  1. Франція – 9060 очок
  2. Швеція – 8146
  3. Німеччина – 8051
  4. Норвегія – 7967
  5. Швейцарія – 7066
  6. Італія – 6758
  7. Австрія – 6522
  8. Україна – 6124
  9. Чехія – 6018
  10. Фінляндія – 5782

Чоловіча гонка переслідування за підсумками спринту відбудеться у суботу, 22 березня. Початок заплановано на 14:45 за Києвом.

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