Збірна України повернула квоту на наступний сезон Кубку світу

За чоловічу збірну України наступного сезону Кубка світу з біатлону знову зможе виступати п'ять спортсменів.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На завершальному етапі Кубку світу, що стартував у Голменколлені, відбулась спринтерська гонка. Це був останній старт сезону, який йшов в залік Кубку націй (враховуються лише спринти, індивідуальні гонки та естафети).

За підсумками сезону-2024/25 чоловіча команда набрала 6382 очки та посіла восьме місце. У порівнянні з попереднім сезоном "синьо-жовті" піднялись на три позиції.

Потрапляння у десятку найкращих дозволило збірній України відновити квоту у п’ять біатлоністів у чоловічих особистих змаганнях.

Переможцем стала команда Франції, яка випередила Бельгію на 160 балів.

Залік Кубку націй (чоловіки)

Франція – 9002 очок Норвегія – 8842 Швеція – 7862 Німеччина – 7689 Італія – 6776 Швейцарія – 6737 Чехія – 6493 Україна – 6382 Словенія – 6320 Фінляндія – 6095

Жіноча команда також покращила свої позиції, завершивши сезон на восьмому місці. Українки піднялися на один рядок, порівняно з попереднім сезоном та зберегли квоту у 5 біатлоністок на наступний сезон.

Залік Кубку націй (жінки)

Франція – 9060 очок Швеція – 8146 Німеччина – 8051 Норвегія – 7967 Швейцарія – 7066 Італія – 6758 Австрія – 6522 Україна – 6124 Чехія – 6018 Фінляндія – 5782

Чоловіча гонка переслідування за підсумками спринту відбудеться у суботу, 22 березня. Початок заплановано на 14:45 за Києвом.