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ЮЧС-2025. Тарасюк потрапив до квіткової церемонії в індивідуальній гонці

Денис Шаховець — 26 лютого 2025, 19:45
ЮЧС-2025. Тарасюк потрапив до квіткової церемонії в індивідуальній гонці
Тарас Тарасюк
НОК України

Український біатлоніст Тарас Тарасюк посів 6 місце в індивідуальній гонці серед хлопців на юніорському чемпіонаті світу 2025, що проходить у шведському Естерсунді.

Тарасюк залишив незакритою лише 1 мішень із 20 і програв переможцеві гонки, французу Антонену Гі 35,7 секунди.

Щодо інших українців, то Олександр Біланенко із чотирма штрафними хвилинами посів 24 місце, а Дмитро Крюков та Іван Стеблина мали значні проблеми на стрільбі та не забігли до топ-50.

ЮЧС-2025. Індивідуальна гонка. Хлопці.

  • 1. Антонен Гі (Франція, 0+0+0+1) 33:51,9
  • 2. Ґжеґош Ґаліца (Польща, 0+1+0+1) +4,5
  • 3. Лео Карльє (Франція, 2+0+0+0) +9,4
  • ...
  • 6. Тарас Тарасюк (0+0+1+0) +35,7
  • 24. Олександр Біланенко (2+1+0+1) +4:08,9
  • 51. Дмитро Крюков (2+1+2+2) +6:17,2
  • 54. Іван Стеблина (2+3+2+1) +6:47,2

Нагадаємо, в індивідуальній гонці серед дівчат українка Ірина Шевченко посіла 13 місце.

ЮЧС-2025 з біатлону Тарас Тарасюк

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