Суспільне транслюватиме біатлон в Україні до 2030 року
Національна суспільна телерадіокомпанія України (Суспільне) отримає доступ ще до 4 сезонів біатлону.
Про це повідомляє пресслужба телерадіокомпанії.
Європейська мовна спілка та Міжнародний союз біатлоністів (IBU) продовжили партнерство з ексклюзивних медіаправ до 2030 року.
Суспільне Мовлення, як член ЄМС, є правовласником та ексклюзивним транслятором біатлону в Україні. Згідно з новою угодою, Суспільне матиме доступ до всіх етапів Кубка світу IBU, чемпіонатів світу IBU та інших змагань, включаючи молодіжний/юніорський чемпіонат світу, відкритий чемпіонат Європи, літній чемпіонат світу IBU та Кубок IBU.
Нагадаємо, що Надія Білова стала новим старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону.