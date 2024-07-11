Суспільне транслюватиме біатлон в Україні до 2030 року

Національна суспільна телерадіокомпанія України (Суспільне) отримає доступ ще до 4 сезонів біатлону.

Про це повідомляє пресслужба телерадіокомпанії.

Європейська мовна спілка та Міжнародний союз біатлоністів (IBU) продовжили партнерство з ексклюзивних медіаправ до 2030 року.

Суспільне Мовлення, як член ЄМС, є правовласником та ексклюзивним транслятором біатлону в Україні. Згідно з новою угодою, Суспільне матиме доступ до всіх етапів Кубка світу IBU, чемпіонатів світу IBU та інших змагань, включаючи молодіжний/юніорський чемпіонат світу, відкритий чемпіонат Європи, літній чемпіонат світу IBU та Кубок IBU.

Нагадаємо, що Надія Білова стала новим старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону.