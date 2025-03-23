Кришталевий покер. Норвежець Легрейд виграв залік масстартів

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд переміг у заліку масстартів і здобув Малий кришталевий глобус. Він лише на один бал випередив француза Еріка Перро – 315 очок проти 314.

Розв’язка в боротьбі за Малий глобус тривала до останньої гонки. Перед масстартом норвежець випереджав француза на 21 бал. В останній гонці сезону Перро фінішував другим, а Легрейд – четвертим. Але цього результату вистачило норвежцю, аби зберегти загальну перемогу.

У капітана збірної України Дмитра Підручного – 105 балів і 17-та підсумкова позиція в заліку масстартів.

Загалом у цьому сезоні відбулося п’ять масстартів. Згідно з правилами, право стартувати в цій гонці мають 30 найсильніших біатлоністів світу.

Нагадаємо, Стурла Легрейд також виграв заліки індивідуальних гонок, персьютів і Великий кришталевий глобус за підсумками всіх особистих дисциплін.