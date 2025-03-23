Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Кришталевий покер. Норвежець Легрейд виграв залік масстартів

Денис Шаховець — 23 березня 2025, 17:35
Кришталевий покер. Норвежець Легрейд виграв залік масстартів
Стурла Легрейд
Getty Images

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд переміг у заліку масстартів і здобув Малий кришталевий глобус. Він лише на один бал випередив француза Еріка Перро – 315 очок проти 314.

Розв’язка в боротьбі за Малий глобус тривала до останньої гонки. Перед масстартом норвежець випереджав француза на 21 бал. В останній гонці сезону Перро фінішував другим, а Легрейд – четвертим. Але цього результату вистачило норвежцю, аби зберегти загальну перемогу.

У капітана збірної України Дмитра Підручного – 105 балів і 17-та підсумкова позиція в заліку масстартів.

Загалом у цьому сезоні відбулося п’ять масстартів. Згідно з правилами, право стартувати в цій гонці мають 30 найсильніших біатлоністів світу.

Нагадаємо, Стурла Легрейд також виграв заліки індивідуальних гонок, персьютів і Великий кришталевий глобус за підсумками всіх особистих дисциплін.

Читайте також :
2 в 1: Легрейд виграв Великий та малий кришталевий глобуси Кубку світу-2024/25
Кубок світу з біатлону Стурла Легрейд Голменколлен

Стурла Легрейд

2 в 1: Легрейд виграв Великий та малий кришталевий глобуси Кубку світу-2024/25
Леґрейд виграв дуель у Бо в гонці переслідування, Підручний – 24-й
Битва за кришталь. Аналізуємо шанси лідерів на перемогу в Кубку світу
Легрейд вирвав у Стрьомсгейма малий кришталевий глобус індивідуальних гонок
Відновити рахунок у швейцарському банку. Ленцергайде вперше прийме чемпіонат світу

Останні новини