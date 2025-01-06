Фінляндія оголосила склад на етап Кубку світу в Обергофі

Збірна Фінляндії з біатлону оголосила склад на п'ятий етап Кубку світу, який відбудеться з 9 по 12 січня в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Федерація біатлону Фінляндії.

Через низькі результати Оллі Гіденсало вперше з сезону 2018/19 відправиться на Кубок IBU. Також покидає команду Туомас Хар'юла, який не зміг переконати тренерів. Їх замінять 20-річний Артту Гейкінен та 30-річний Гейкі Лайтінен.

Жіночий склад не зазнав жодної зміни, що не дивно, адже абсолютно всі фінки оновили свої найкращі результати в кар'єрі в першому триместрі нового сезону.

Чоловіки: Терро Сеппяля, Яакко Олаві Ранта, Отто Інвеніус, Артту Гейкінен та Гейккі Лайтінен.

Жінки: Суві Мінккінен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо та Інка Гамалайнен.

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Зазначимо, що у програмі етапу в Обергофі заплановані спринти та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також одиночна та класична змішані естафети.

Раніше став відомий склад збірної України на перший у 2025 році етап Кубку світу.