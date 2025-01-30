З Вірер, але без Віттоцці. Названо склад збірної Італії на ЧС-2025

Тренерський склад збірної Італії з біатлону визначився зі складом чоловічої та жіночої команди на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде, який пройде з 12 до 23 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії.

Склад збірної Італії на чемпіонат світу-2025 з біатлону:

Чоловіки: Дідьє Біона, Даніеле Каппелларі, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Елія Дзені

Жінки: Ханна Аухенталлер, Мікела Каррара, Самуела Комола, Мартіна Трабуккі, Доротея Вірер

Нагадаємо, через проблеми зі спиною весь поточний сезон, включно з чемпіонатом світу, пропускає чинна володарка Кубку світу, Ліза Віттоцці. Для Даніеле Каппелларі та Мартіни Трабуккі це буде дебютний чемпіонат світу в кар’єрі.

Раніше свій склад на чемпіонат світу-2025 оголосила збірна Франції.