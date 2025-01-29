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Збірна Франції назвала склад на чемпіонат світу-2025

Олег Дідух — 29 січня 2025, 19:12
Збірна Франції назвала склад на чемпіонат світу-2025
Лу Жанмонно
Getty Images

Тренерський штаб збірної Франції з біатлону визначився зі складом чоловічої та жіночої команди на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє пресслужба Французької лижної федерації.

Склад збірної Франції на чемпіонат світу 2025 року з біатлону:

Чоловіки: Емільєн Клод, Фаб’єн Клод, Кентен Фійон Майє, Антонен Гігонна, Емільєн Жаклен, Ерік Перро

Жінки: Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мішлон, Жанн Рішар, Жюлья Сімон

Склад збірної Франції на ЧС-2025 з біатлону
ffs.fr

Ще одна спортсменка приєднається до команди після етапу Кубку IBU в італійському Ріднау, який відбудеться з 5 до 8 лютого. Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого.

Вчора, 28 січня став відомий склад збірної Фінляндії на чемпіонат світу-2025.

Кентен Фійон-Має Жустін Брезаз-Буше Жулія Сімон Лу Жанмонно Чемпіонат світу з біатлону

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