Збірна Франції назвала склад на чемпіонат світу-2025

Тренерський штаб збірної Франції з біатлону визначився зі складом чоловічої та жіночої команди на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє пресслужба Французької лижної федерації.

Склад збірної Франції на чемпіонат світу 2025 року з біатлону:

Чоловіки: Емільєн Клод, Фаб’єн Клод, Кентен Фійон Майє, Антонен Гігонна, Емільєн Жаклен, Ерік Перро

Жінки: Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мішлон, Жанн Рішар, Жюлья Сімон

ffs.fr

Ще одна спортсменка приєднається до команди після етапу Кубку IBU в італійському Ріднау, який відбудеться з 5 до 8 лютого. Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого.

Вчора, 28 січня став відомий склад збірної Фінляндії на чемпіонат світу-2025.