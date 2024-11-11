Майже три десятки країн. Відомо, хто заявився на перший етап Кубку світу

За менш ніж 20 днів до старту біатлонного сезону організатори оголосили кількість країн, чиї представники будуть змагатися на першому етапі Кубку світу. Участь підтвердили 27 країн.

Зокрема, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Південна Корея, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Греція, Латвія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Франція, Румунія, Швеція, Німеччина, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Швейцарія, Чехія, Україна, Естонія, Сполучені Штати.

Читайте також : Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

У цьому переліку відсутня Гренландія. Оскільки її представниця Укалек Слеттемарк буде стартувати в Кубку IBU. Хоча пізніше біатлоністка, яка тренується у Норвегії, планує взяти участь в гонках Кубка світу та чемпіонату світу.

Нагадаємо, Міжнародний союз біатлоністів продовжив термін відсторонення збірних Росії та Білорусі від змагань під егідою IBU.

Перший етап Кубку світу розпочнеться 30 листопада у фінському Контіолахті. Першими гонками в програмі будуть одиночна та класична змішані естафети.