Екшен для продакшену, сліпий жереб, включення гонки посередині. Українські коментатори – про нові правила IBU

За кілька тижнів до початку великого біатлонного сезону все частіше обсмоктують нові правила щодо розподілу стартових груп. І всім вже дуже кортить побачити та відчути, як це спрацює на практиці.

Ми вже детально розповідали про суть цих змін, публікували думки українських та закордонних біатлоністів. А тепер зібрали думки телекоментаторів. Оскільки всі зміни направлені на збільшення цікавості до гонки та покращення рейтингів переглядів, то й коментатори стають безпосередніми учасниками великого перезавантаження.

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Правило Бейлі

Вкотре вам нагадаємо – вся ця колотнеча через зміни в стартових групах. За новими правилами – світові лідери в особистих інтервальних гонках будуть стартувати пізніше, а ті хто нижче в рейтингу – раніше. Все заради утримування глядача в напрузі до кінця гонки.

Для багатьох коментаторів, і не лише вітчизняних, дуже часто друга половина індивідуальної чи спринтерської гонки перетворювалась на муки. Змагались маловідомі біатлоністи, а в цей час вже були відомі володарі нагород та майже вся перша десятка. Були й винятки. Згадати, бодай, як чемпіоном світу став американець Ловелл Бейлі в "індивідуалці" у 2017-му. Стартував зі 100 номера в той час, коли медалісти вже ледь не по готелях розходились.

Як би таких історій було більше, можливо, і не довелось би робити "стартову" революцію. Але вболівальникам та коментаторам таких сюжетів, звісно, бракує.

Ловелл Бейлі з тренером Getty Images

Рекламо, куди тебе?

Є ще й такий залаштунковий телевізійний нюанс. Зазвичай рекламодавець хоче бачити свою рекламу саме в першій частині гонки, коли є інтрига. А коментатора та глядача вона дратує! Але ж і поставити рекламу у другу, "нецікаву" частину гонки також неможливо. Бо ж рекламодавцю це нецікаво!

І тут зрозуміти можна всіх. Тому телевізійники викручуються як можуть – шукають історії про маловідомих атлетів, переказують поточні результати гонки, обсмоктують статистику, запрошують експерта на ефір чи за можливості вмикають з місця подій українського біатлоніста, який вже фінішував. Але це все вимушені міри аби згладити невеселу другу частину гонки.

Вірно, але малоймовірно

Андрій Сухецький коментує біатлон та лижні гонки на "Суспільному". Він сам колишній лижник, знає практичні тонкощі зимових видів спорту. Вважає, що єдиного правильного сценарію в цій ситуації не існує.

"Мені здається це рішення є неоднозначним. З одного боку, раніше глядач вимикав трансляцію посеред гонки, бо вже всі сильні спортсмени фінішували. Але ж тепер у нього немає потреби вмикати трансляцію на початку, бо всі сильні спортсмени ще не стартували. Якийсь сегмент гонки так чи інакше буде "просідати", – розмірковує коментатор.

Ідеальним варіантом, вважає медійник, був би "сліпий" жереб, але така ймовірність вкрай низька.

"Такий жереб зводив би стартову позицію спортсмена до випадку, але це неможливо і ніхто на таке не піде. А за умови різних погодних умов впродовж гонки це ще й буде несправедливо до топспортсменів. З погляду роботи коментатора, мені здається, новий формат має бути все ж таки цікавішим. Бо часто наприкінці ти вже просто чекаєш останні стартові номери, які не претендують на успіхи" – підсумовує Андрій Сухецький.

Закони телевізійного жанру

Андрій Столярчук коментує біатлон протягом багатьох років. І з позиції телевізійного досвіду каже про логічні спроби міжнародної федерації підпорядкувати природу біатлону до законів медіавиробництва.

"Головний розвиток подій і кульмінація припадатимуть на останню частину трансляції. Наприклад, в НБА найбільше пауз наприкінці матчу, бо саме тоді трансляція має найвищий рейтинг і рекламний час в цих проміжках – "золотий". Тому, з огляду на теорію телевиробництва, зміни повинні піти на користь".

Кентен Фійон-Має Getty Images

Для коментаторів, вважає Столярчук, це теж полегшення роботи. Адже постійно буде "заруба" на трасі, а це даватиме і динаміку, і подієві інформприводи.

"Інший бік медалі – спортивний складник. Мені зрозуміле обурення найсильніших спортсменів, бо нові правила теоретично можуть дати фору слабшим конкурентам. IBU намагається шляхом цих змін хоч трохи вирівняти шанси учасників, щоб не було таких розривів, які були між лідерами та всіма іншими в останні роки. Це може збільшити коло претендентів на високі місця, підвищить ймовірність сенсацій. Для цікавості гонок – однозначний плюс і заради цього IBU трохи пожертвував спортивною справедливістю".

Столярчук вважає, що такі форматні зміни добрі для українських біатлоністів.

"На жаль, останніми роками ми не входили до групи лідерів в загальному заліку. Тому саме для таких країн, як Україна, це додатковий шанс. Думаю, що ці зміни – це лише пробний шар. На дистанції сезону буде видно, що з цього спрацює. Але вже зараз очевидний стратегічний напрямок, який окреслили для себе в IBU - створення спортивного шоу, яке відповідатиме всім законам медіавиробництва".

З крайнощів у крайнощі

Коментатор Ігор Астапенко окрім роботи на КС та ЧС має досвід коментування юнацьких ЧС та кубку IBU. Вивчив багатьох атлетів, які не є основними на найпрестижніших дорослих стартах. Та навіть при всій повазі до менш відомих атлетів, не поспішає підтримати зміни до правила.

"Люди, які все життя займаються професійним спортом, мають право щось вимагати. Якщо умовний Йоганнес Бо має виходити під 121 стартовим номером на розбитій трасі, а, враховуючи досвід останніх сезонів, на багатьох етапах КС були погані погодні умови, й ті хто стартував з пізніх номерів мали великий мінус, то це не зовсім логічно. Тому в словах лідерів, які проти таких правил, є своя правда.

Як на мене, це рішення виглядає так ніби хтось кидається з крайнощів в крайнощі. Можливо, якось треба було зробити хитро-мудро, щоб не позбавляти спортсменів їхніх прав та переваг. Розумію, чому українські спортсмени підтримують такі правила, але я розумію і світових лідерів, які проти цього", – зазначив Астапенко.

Іноді це набридало

Владислав Шалота вважає, що тепер коментаторам працювати стане легше та цікавіше. Але також хвилюється, щоб змагання тепер не починали дивитися пізніше.

"З емоційного погляду буде значно простіше працювати на гонці, у якій результати постійно покращуються. А не сухо констатувати протягом половини дистанції, що ніхто не може взяти показники топдесятки. Іноді це справді набридало! Але тепер ніхто не заважатиме вболівальникам о 15:30 увімкнути гонку, яка стартує о 15:00. Жартую насправді, але й такий "лайфгак" може мати місце. А от чи дійсно допоможе це зробити гонки привабливішими для широкої аудиторії, покаже тільки час, можливо перший триместр сезону", – прогнозує коментатор.

Нагадаємо, біатлонний сезон стартує 30 листопада у фінському Контіолахті. Перша змагальна дисципліна, у якій буде застосоване "правило Бейлі" відбудеться 3 грудня – чоловіча індивідуальна гонка на 20 км.