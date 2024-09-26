ЛЧУ-2024. Киянки виграли жіночу естафету, в чоловічій тріумфували представники Тернопільщини
Сьогодні, 26 вересня, на чемпіонаті України з літнього біатлону відбулися естафетні гонки серед чоловіків та жінок.
У чоловічій гонці перемогу здобули Дмитро Грущак, Костянтин Марценюк, Євген Івченко і Тарас Тарасюк із Тернопільщини.
У змаганнях серед жінок виграла команда з Києва у складі Валерії Шейгас, Лілії Стеблиної, Ірини Шевченко та Вікторої Хвостенко.
Результати чоловічої естафетної гонки чемпіонату України-2024
- 🥇 Дмитро Грущак, Костянтин Марценюк, Євген Івченко, Тарас Тарасюк (Тернопільська обл.) – 1:16:13.1
- 🥈 Андрій Мороз, Олександр Біланенко-молодший, Святослав Єршов, Владислав Чихарь (Сумська обл.) – 1:21:17.9
- 🥉 Олег Лисенко, Володимир Аксюта, Дмитро Крюков, Єгор Макаренко (Чернігіська обл.) – 1:23:01
Результати жіночої естафетної гонки чемпіонату України-2024
- 🥇 Валерія Шейгас, Лілія Стеблина, Ірина Шевченко та Вікторія Хвостенко (Київ) – 1:15:44.1
- 🥈Валерія Дмитренко, Марія Голоборода, Інна Антоненко, Варвара Калита (Чернігівська обл.) – 1:16:38.7
- 🥉 Валерія Мартиненко, Єва Мартиненко, Валинтина Семеренко, Поліна Пуцко (Сумська обл.) – 1:18:41.5