Латвійський біатлоніст заявив, що тренер побив його на чемпіонаті світу

Латвійський біатлоніст Андрейс Расторгуєвс заявив, що під час чемпіонату світу в місті Ланцергайде (Швейцарія) тренер збірної Ілмарс Бріціс побив його.

Слова Расторгуєвса наводить Nra.lv.

"Після одиночної змішаної естафети стався серйозний інцидент, який поставив під загрозу мою участь у чоловічій естафеті та масстарті. Тренер мене побив. Думаю, що він зламав мені палець, розбив ніс. Також, ймовірно, серйозно травмоване плече. Я поїду в лікарню, щоб з’ясувати, наскільки серйозні пошкодження", – сказав він.

36-річний біатлоніст стверджує, що це сталося в кімнаті Бріціса. Вони мали обговорити певний інцидент, який відбувся ще минулого року.

"Він просто виштовхав мене з кімнати й почав махати руками. Напав на мене. Двоє людей з команди намагалися нас розборонити. Лікар Алдіс Ціруліс надав мені першу допомогу — перев’язав руку й спробував зафіксувати плече. По суті, мене просто вивели з гри", – додав Андрейс.

За словами біатлоніста, перед одним із стартів рік тому в нього зникли лижі. Він підозрює в цьому саме Ілмарса Бріціса.

"Бріціс прийшов і сказав, що нічого не брав. Але в мене є свідок, який бачив і чув усе. Я сказав йому: або повертаєте лижі, або я звертаюся в інші інстанції", – заявив Расторгуєвс.

Ветеран біатлону також зазначив, що якщо тренер залишиться на своїй посаді, то він не буде працювати разом зі збірною.

Нагадаємо, новоспечений чемпіон світу в масстарті Ендре Стрьомсгейм підтримав український народ у третю річницю повномасштабного воєнного вторгнення Росії.