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Легендарний біатлоніст вдруге стане батьком

Олег Дідух — 25 квітня 2025, 16:12
Легендарний біатлоніст вдруге стане батьком
Тар'єй Бо
Getty Images

Знаменитий норвезький біатлоніст Тар’єй Бо незабаром вдруге стане батьком.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Скоро в машині буде тісніше, а в домі буде більше любові, тому що на нашу банду чекає поповнення", – написав Бо-старший, опублікувавши фото своєї вагітної дружини Гіти Сімонсен.

Пара вже виховує сина Арона, який народився у вересні 2022 року.

36-річний Тар’єй Бо оголосив про завершення кар’єри в січні поточного року, через тиждень після свого молодшого брата Йоганнеса. Однією із головних причино такого рішення спортсмен назвав бажання більше часу проводити з сім’єю.

Бо-старший є триразовим олімпійським чемпіоном і 11-різовим чемпіоном світу. В 2011 році виграв загальний заліку Кубку світу.

Тар'єй Бо

Тар'єй Бо

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