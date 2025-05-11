Йому все давалося легше: Тарей Бо пояснив, чому молодший брат досяг більших успіхів

Легенда норвезького біатлону Тарей Бо зізнався, що його молодший брат, Йоганнес Бо, досяг більших успіхів, оскільки ще в юному віці було помітно, що той "ефективніший на лижах".

Слова Тарея передає Sport.de.

"Він ефективніший на лижах. Йоганнес має такий самий хист до лиж. Йому все легше", – сказав Тарей.

Старший на п'ять років Тарей розпочав свою кар'єру на два роки раніше. Він додав, що мав ціль за цей час виграти багато нагород, щоб брату було важче наздогнати.

" Йшлося про те, щоб виграти якомога більше, перш ніж він почне перемагати. Я думаю про те, скільки ще перемог я міг би здобути, якби його там (на різних змаганнях – прим.) не було", – з посмішкою заявив Бо-старший.

Після завершення сезону-2024/25 брати одночасно завершили кар'єру.

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36-річний Тарей виграв шість медалей на Олімпійських іграх: три золота, два срібла та одну бронзу.

На рахунку Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.

Нещодавно, 31-річний Йоганнес Тінгнес Бо запевнив, що ще не знає, чим буде займатися після "виходу на пенсію".