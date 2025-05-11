Йому все давалося легше: Тарей Бо пояснив, чому молодший брат досяг більших успіхів
Легенда норвезького біатлону Тарей Бо зізнався, що його молодший брат, Йоганнес Бо, досяг більших успіхів, оскільки ще в юному віці було помітно, що той "ефективніший на лижах".
Слова Тарея передає Sport.de.
"Він ефективніший на лижах. Йоганнес має такий самий хист до лиж. Йому все легше", – сказав Тарей.
Старший на п'ять років Тарей розпочав свою кар'єру на два роки раніше. Він додав, що мав ціль за цей час виграти багато нагород, щоб брату було важче наздогнати.
"Йшлося про те, щоб виграти якомога більше, перш ніж він почне перемагати. Я думаю про те, скільки ще перемог я міг би здобути, якби його там (на різних змаганнях – прим.) не було", – з посмішкою заявив Бо-старший.
Після завершення сезону-2024/25 брати одночасно завершили кар'єру.
36-річний Тарей виграв шість медалей на Олімпійських іграх: три золота, два срібла та одну бронзу.
На рахунку Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.
Нещодавно, 31-річний Йоганнес Тінгнес Бо запевнив, що ще не знає, чим буде займатися після "виходу на пенсію".