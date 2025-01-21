Антгольц-2025. Де та коли дивитися гонки шостого етапу Кубку світу
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У четвер, 23 січня, жіночою спринтерською гонкою розпочнеться п'ятий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
Крім спринтів, у програмі етапу заплановані естафети та персьюти серед жінок і чоловіків. Усього буде проведено 6 гонок, змагання триватимуть до 26 січня включно.
Розклад етапу Кубку світу в Антгольц
- 23.01.2025 | 15:30 | Спринт, жінки
- 24.01.2025 | 15:30 | Спринт, чоловіки
- 25.01.2025 | 14:00 | Переслідування, жінки
- 25.01.2025 | 15:55 | Естафета, чоловіки
- 26.01.2025 | 13:05 | Естафета, жінки
- 26.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок шостого етапу Кубку світу.