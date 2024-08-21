Календар чемпіонату світу 2024 з літнього біатлону

З 22 по 25 серпня в естонському Отепя відбудеться чемпіонат світу з літнього біатлону 2024 року.

Змагальна програма складається з суперспринтів, класичних спринтів та персьютів для юніорів, а дорослі у завершальний день чемпіонату замість переслідування побіжать гала-масстарт.

Перегони будуть показані в прямому ефірі на телебаченні у кількох країнах, до переліку яких, на жаль, не увійшла Україна.

Слідкувати за гонками можна буде за допомогою текстових трансляцій на Чемпіоні.

Четвер, 22 серпня

22.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, юніори — кваліфікація

22.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, юніорки — кваліфікація

22.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, юніори — фінал

22.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, юніорки — фінал

П'ятниця, 23 серпня

23.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, чоловіки — кваліфікація

23.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, жінки — кваліфікація

23.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, чоловіки — фінал

23.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, жінки — фінал

Субота, 24 серпня

24.08.2024 | 10:00 | Спринт, юніори

24.08.2024 | 12:15 | Спринт, юніорки

24.08.2024 | 14:45 | Спринт, чоловіки

24.08.2024 | 17:00 | Спринт, жінки

Неділя, 25 серпня