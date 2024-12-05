Це радує, що він вчиться: Підручний поділився думками про виступи Мандзина на Кубку світу

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився думками про виступи Віталія Мандзина на Кубку світу, зазначивши, що 21-річний українець починає сприймати високі результати більш по-дорослому.

Про це Підручний сказав під час трансляції на Суспільному.

"Я бачу, що на відміну від попередніх років він вже навіть ці високі результати сприймає більш по-дорослому. Видно, що у перший день його переповнювали емоції, як нас всіх – також раділи за нього.

Зараз я бачу, що він налаштований далі на наступні старти. Це радує, що він вчиться, ставиться до цього більш з холодною головою і не живе одним успішним стартом", – сказав Підручний.

Нагадаємо, 3 грудня, 21-річний українець Віталій Мандзин показав четвертий результат у короткій індивідуальній гонці у фінському Контіолахті, яка була першим особистим стартом Кубку світу сезону-2024/25 в чоловіків. Він поступився лише трьом норвежцям – 27-річному Ендре Стрьомсгейму, 31-річному Йоганнесу Бо та 27-річному Стурлі Легрейду.