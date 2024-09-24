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ЛЧУ-2024. Підручний виграв суперспринт після шостого місця у кваліфікації

Станіслав Лисак — 24 вересня, 15:29
ЛЧУ-2024. Підручний виграв суперспринт після шостого місця у кваліфікації
Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Сьогодні, 24 вересня, відбувся суперспринт у чоловіків у межах літнього чемпіонату України 2024 з біатлону.

Перемогу у гонці здобув 32-річний лідер збірної України Дмитро Підручний, який з 7 промахами випередив Сергія Супруна, який допустив лише 5 хиб.

Трійку на п'єдесталі пошани замкнув Богдан Цимбал, який на фініші поступився Супруну та завоював бронзу.

Зазначимо, що кваліфікацію виграв Богдан Борковський, однак під час фінальної гонки йому забракло точності – 10 промахів і сьоме підсумкове місце.

Результат чоловічого суперспринту чемпіонату України

  1. 🥇 Дмитро Підручний (1+1+3+2) 19:53.6
  2. 🥈 Сергій Супрун (1+1+1+2) +2.7
  3. 🥉 Богдан Цимбал (1+1+4+2) +3.5
  4. Артем Прима (1+1+1+2) +10.7
  5. Владислав Чихарь (3+0+1+2) +12.9
  6. Олександр Пономаренко (1+0+2+1) +14.1
  7. Богдан Борковський (2+2+3+3) +1:06.9
  8. Володимир Аксюта (1+3+2+0) +1:16.2
  9. Олександр Біланенко-мол. (0+3+2+0) +1:28.4
  10. Олег Лисенко (2+2+2+2) +1:41.8

У жіночих змаганнях суперспринт виграла 18-річна Поліна Пуцко, а раніше чемпіонкою України у спринті стала Олена Городна, яка за дві стрільби допустила лише 1 промах.

Спринт у чоловічому розряді виграв Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний у гонці не виступав, 32-річний біатлоніст приєднався до змагань напередодні.

Гонки літнього чемпіонату України 2024 з біатлону будуть тривати до 26 вересня. Участь у внутрішній першості, зокрема, будуть брати чоловіча та жіноча команди "А".

Дмитро Підручний збірна України з біатлону

Дмитро Підручний

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