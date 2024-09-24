Чемпіон світу – на чемпіонаті України. Підручний стартує в суперспринті, але біжать не всі

Перший номер чоловічої української збірної Дмитро Підручний прибув на місце проведення чемпіонату України з літнього біатлону.

Про це стало відомо Чемпіон з власних джерел.

До України тернопільський атлет приїхав з тренувального збору в Пассо Лавацце, Італія. Нагадаємо, Підручний тренується за окремою програмою під керівництвом ексголовного тренера Юрая Санітри.

Сьогодні, 24 вересня, у програмі чемпіонату України – жіночі та чоловічі суперспринти. Чоловіки стартуватимуть у кваліфікації в 11.40, а фінал розпочнеться о 13.55.

Зазначимо, що ряд провідних біатлоністів сьогоднішню гонку пропускають.

В стартлисті немає Антона Дудченка, Богдана Цимбала, Руслана Ткаленка, Тараса Лесюка, а також срібного призера літнього ЧС Артема Тищенка. Натомість окрім Підручного (стартує першим), є досвідчений Артем Прима.

Нагадаємо, Дмитро Підручний — чинний чемпіон світу в суперспринті. Золото виборов на ЧС в Отепяя (Естонія) в серпні.

Суперспринт вважають дисципліною близького майбутнього – через її динамічність та інтригу. Біатлоністи стартують з інтервалом в 15 секунд. Біжать дистанцію в 4,5 кілометра. Перші 30 атлетів проходять до фіналу, який відбувається у форматі масстарту.

Супер-спринт вже включено в програму ряду міжнародних змагань.

Нагадаємо, що у класичному спринті найкращим виявився Руслан Ткаленко. Він допустив два промахи на другій стрільбі, але це не завадило йому показати час на 4 секунди кращий, ніж Антон Дудченко.

У жіночих змаганнях тріумфувала Олена Города, яка за дві стрільби допустила лише 1 промах, що дозволило їй показати час 16:29,4.