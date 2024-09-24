18-річна Пуцко виграла суперспринт ЛЧУ-2024

Сьогодні, 24 вересня, відбувся суперспринт у жінок в межах літнього чемпіонату України 2024 з біатлону.

Перемогу у гонці здобула 18-річна Поліна Пуцко, яка з шістьма хибами змогла випередити Анастасію Меркушину (4 промахи). На третю сходинку піднялась Дарина Чалик, яка показала ідеальну стрільбу на четвертому рубежі.

Зазначимо, що переможниця кваліфікації Валерія Шейгас фінішувала лише 24-ю.

Результат жіночого суперспринту чемпіонату України

1. 🥇 Поліна Пуцко (2+1+2+1) 22:27,6

2. 🥈 Анастасія Меркушина (1+1+0+2) +17,1

3. 🥉 Дарина Чалик (1+2+3+0) +24,5

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4. Олександра Меркушина (1+0+2+3) +39,6

5. Христина Дмитренко (3+0+3+2) +42,2

6. Любов Кип'яченкова (3+0+1+3) +1:21,4

Напередодні чемпіонкою України у спринті стала Олена Городна, яка за дві стрільби допустила лише 1 промах.

Гонки літнього чемпіонату України 2024 з біатлону будуть тривати до 26 вересня. Участь у внутрішній першості, зокрема, будуть брати чоловіча та жіноча команди "А".