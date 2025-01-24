Підручний разом з норвежцем Ульдалем розгорнули прапор України на квітковій церемонії після спринту в Антгольці

У п'ятницю, 24 січня, в межах 6-го етапу Кубку світу з біатлону відбулася спринтерська гонка, в якій Дмитро Підручний зайняв 5-ту сходинку.

Під час квіткової церемонії капітан збірної України разом з норвежцем Мартіном Ульдалем розгорнули прапор України.

Зазначимо, що це третя квіткова церемонія для Підручного у сезоні Кубка світу з біатлону.

Раніше усі учасники церемонії нагородження на Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі також розгорнули прапор України.

Нагадаємо, у коментарі Чемпіону Дмитро Підручний поділився враженнями від спринтерської гонки на етапі в Антгольці.