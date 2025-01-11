Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Учасники квіткової церемонії в Обергофі сфотографувалися з українським прапором

Олександр Булава — 11 січня 2025, 17:45
Учасники квіткової церемонії в Обергофі сфотографувалися з українським прапором
Facebook/dmytro.pidruchny

Усі учасники церемонії нагородження на Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі розгорнули прапор України.

Капітан збірної України Дмитро Підручний, який напередодні посів четверте місце у спринті, цього разу фінішував шостим у гонці переслідування та потрапив до квіткової церемонії.

Після нагородження Підручний розгорнув прапор України, з яким сфотографувалися інші учасники Стурла Легрейд, Тарей Бо, Йоганнес-Тінґнес Бо, Ерік Перро та Кентен Фійон-Має.

Нагадаємо, напередодні норвезькі біатлоністи підтримали Україну під час квіткової церемонії за участі Підручного.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Підручний вдруге поспіль потрапив до квіткової церемонії на Кубку світу в Обергофі
Норвезькі біатлоністи підтримали Україну під час квіткової церемонії за участі Підручного
Підручний: Гонка вдалася, зміг правильно розподілити сили на дистанції
Перший після французів: Підручний зупинився за крок від медалі у спринті в Обергофі
Став відомий склад збірної України на чоловічий спринт в Обергофі

Останні новини