Учасники квіткової церемонії в Обергофі сфотографувалися з українським прапором

Усі учасники церемонії нагородження на Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі розгорнули прапор України.

Капітан збірної України Дмитро Підручний, який напередодні посів четверте місце у спринті, цього разу фінішував шостим у гонці переслідування та потрапив до квіткової церемонії.

Після нагородження Підручний розгорнув прапор України, з яким сфотографувалися інші учасники Стурла Легрейд, Тарей Бо, Йоганнес-Тінґнес Бо, Ерік Перро та Кентен Фійон-Має.

Нагадаємо, напередодні норвезькі біатлоністи підтримали Україну під час квіткової церемонії за участі Підручного.