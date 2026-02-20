Важко говорити про це: Підручний – про майбутнє в біатлоні після Олімпіади

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний підсумував свій виступ на Олімпійських іграх-2026 та оцінив можливість виступу на Іграх в майбутньому.

Про це спортсмен розповів в етері Суспільне Спорт.

"Четверті Олімпійські ігри, чи буду продовжувати? Важко говорити стосовно майбутнього зараз, треба допрацювати сезоні і тоді думати про майбутнє. Звичайно, хотілося б поборотися і за більші позиції, але біатлон дуже конкурентний зараз, дуже багато сильних суперників. Важко нав'язувати постійно боротьбу їм.

Тому я роблю все від себе можливе і віддаюся повністю зараз біатлону. Десь, можливо, чогось не вистачає. Десь, можливо, не допрацьовую. Але стараюсь по максимуму робити все можливе. Результат такий, який він є. Звичайно, завжди хочеться вище. Навіть коли ти перемагаєш, тобі хочеться бути ще, ще і ще сильнішим. Тому я задоволений поки тим, що в мене є", – сказав біатлоніст.