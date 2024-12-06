Підручний: Бігом на трасі можна бути задоволеним

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у спринті на першому етапі Кубку світу в фінському Контіолахті.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Звичайно, незадоволений результатом. Якщо говорити про біг на трасі – ще можна бути задоволеним, непогано себе почував. Загалом почувався добре, на жаль, не впорався зі стрільбою.

Лежачи сам допустив помилку, яку можна було не робити. А стосовно стійки – попав у сильний порив вітру, на жаль, не впорався з ними – ці два кола були дійсно зайвими, щоб показати хороший результат", – заявив українець.