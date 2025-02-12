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Суттєво підтягнув команду: Підручний – про змішану естафету на ЧС-2025

Олександр Булава — 12 лютого 2025, 17:31
Дмитро Підручний прокоментував результати першої гонки на ЧС-2025
Дмитро Підручний
Український біатлон

Капітан збірної України Дмитро Підручний оцінив результат першої гонки чемпіонату світу з біатлону – змішаній естафеті.

Цитує біатлоніста Суспільне Спорт.

"Задоволений, вийшло підтягнути суттєво команду і на стрільбі не припустився помилки. Звичайно, таким результатом можна бути задоволеним", – розповів капітан.

Також Підручний відповів на запитання про проблеми зі спиною, які турбували його в останніх гонках.

"Проблеми зі спиною? Зараз відчуваю себе на 100%. Гадаю, що ці проблеми позаду, під час гонки нічого не відчував. Проблеми були викликані, перш за все, перевтомою, кліматичними особливостями, бо в Антгольці висота, і у перших двох гонках виклав все, що мав. У персьюті була перевтома, це не лише зі спиною було пов'язано. У тій гонці я ані бігти не міг, ані думати: голова була "квадратною". Боліло все", – розповів Підручний.

Нагадаємо, Україна посіла в естафеті 8 місце. Окрім Підручного, гонку бігли Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Антон Дудченко.

Далі у програмі турніру жіночий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 14 лютого. Початок о 16:05 за Києвом.

Дмитро Підручний ЧС-2025 з біатлону

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