Суттєво підтягнув команду: Підручний – про змішану естафету на ЧС-2025

Капітан збірної України Дмитро Підручний оцінив результат першої гонки чемпіонату світу з біатлону – змішаній естафеті.

Цитує біатлоніста Суспільне Спорт.

"Задоволений, вийшло підтягнути суттєво команду і на стрільбі не припустився помилки. Звичайно, таким результатом можна бути задоволеним", – розповів капітан.

Також Підручний відповів на запитання про проблеми зі спиною, які турбували його в останніх гонках.

"Проблеми зі спиною? Зараз відчуваю себе на 100%. Гадаю, що ці проблеми позаду, під час гонки нічого не відчував. Проблеми були викликані, перш за все, перевтомою, кліматичними особливостями, бо в Антгольці висота, і у перших двох гонках виклав все, що мав. У персьюті була перевтома, це не лише зі спиною було пов'язано. У тій гонці я ані бігти не міг, ані думати: голова була "квадратною". Боліло все", – розповів Підручний.

Нагадаємо, Україна посіла в естафеті 8 місце. Окрім Підручного, гонку бігли Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Антон Дудченко.

Далі у програмі турніру жіночий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 14 лютого. Початок о 16:05 за Києвом.