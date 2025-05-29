В Альпи – через Карпати. Відомий графік підготовки чоловічої збірної до олімпійського сезону

Чоловіча збірна України з біатлону в п’ятницю, 30 травня, розпочинає тренувальний збір в Буковелі. На Івано-Франківщині команда Надії Бєлової, за виключенням Дмитра Підручного і Тараса Лесюка, буде працювати до 14 червня.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел.

А вже після тижневої паузи команда вирушить на перший в цьому році закордонний збір. Його проведуть в австрійському Рамзау. Завершиться цикл 7 липня.

Рамзау-ам-Дахштайн — відомий спортивний центр в Австрії на висоті 1000–1300 м над рівнем моря. Це відома тренувальна локація для багатьох біатлонних збірних.

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Зазвичай восени, ближче до старту сезону, чимало команд вирушають до Рамзау аби мати змогу відчути перший сніг на відомому льодовику на висоті 2700 м.

Раніше, ми повідомляли, де буде готуватись до олімпійського сезону жіноча збірна України з біатлону.