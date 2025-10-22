Зіркова Вірер назвала свою найяскравішу перемогу за кар'єру

Одна з найкрасивіших біатлоністок світу Доротея Вірер зізналася, що любить іноді переглянути гонку переслідування в Антхольці під час чемпіонату світу 2020 року, де вона здобула перемогу.

Слова італійки передає Biathlonworld.com.

"Я майже ніколи не дивлюся свої гонки. Але коли переглядаю гонку переслідування в Антхольці-2020, де перемогла Марту Олсбю-Ройселан, все ще переживаю емоції того дня. Це була, мабуть, найемоційніша гонка в моєму житті. Іноді думаю: "Можливо, я все-таки була великою біатлонкою!", – сказала Доротея.

Раніше Вірер визнала, що її енергія закінчується, тому рада, що вирішила завершити кар'єру.

Доротея визнала, що після Олімпійських ігор мріє стати матір'ю.

Італійка тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх, чотири рази вигравала золото чемпіонатів світу і двічі ставала переможницею загального заліку Кубку Світу.