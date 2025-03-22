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Прощання відбудеться: Тар'єй Бо виступить в останньому масстарті в своїй кар'єрі

Олексій Погорелов — 22 березня 2025, 21:03
Тар'єй Бо
Тар'єй Бо
Instagram Тар'єя Бо

Багаторазовий чемпіон світу та олімпійський чемпіон Тар'єй Бо зможе попрощатися з фанатами під час останньої гонки сезону-2024/25.

Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

Кілька днів тому 36-річний біатлоніст зізнався, що буде змушений пропустити спринт останнього етапу Кубку світу через поганий стан здоров'я. Пропустивши спринт, Тар'єй втратив можливість виступити в гонці переслідування, яку сьогодні виграв Стурла Легрейд.

Це також поставило під питання участь Бо-старшого в масстарті, який закриватиме сезон. Проте норвезька асоціація біатлону заявила, що він візьме участь в останній гонці кампанії.

При цьому також повідомляється, що навість якщо Тар'єй не зможе виступити у масстарті, він все одно спробує пройти хоча б коло пошани, щоб попрощатися із вболівальниками.

"Він буде там, навіть якщо мені доведеться тягнути його на санчатах на масстарті", – заявив Йоганнес Бо.

Чоловічий масстарт останнього етапу Кубку світу-2024/25, який приймає Голменколлен, пройде завтра, 23 березня. Старт гонки запланований на 16:40 за київським часом.

Нагадаємо, що в січні цього року Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри після Кубку світу-2024/25. А через деякий час Тар'єй Бо підтримав свого брата, також повідомивши, що цей сезон стане для нього останнім у кар'єрі.

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